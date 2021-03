Roma, l'attacco non pesa e allora provvede la difesa

La Roma esce vincitrice dalla gara contro il Genoa di Ballardini. I giallorossi si impongono di misura, grazie a una rete di Gianluca Mancini, che di testa fa le veci degli attaccanti che rimangono a secco. Se infatti Edin Dzeko è costretto alla tribuna a causa di un infortunio, il reparto offensivo non riesce comunque a produrre gol. Borja Mayoral è a secco da sei giornate consecutive, mentre Mkhitaryan sta tirando un po' il fiato, garantendo comunque prestazione di assoluto livello. Pedro ed El Shaarawy, partiti titolari dal primo minuto ieri, non riescono a incidere come vorrebbero. Questa volta è stato comunque un colpo di testa di Mancini a tirare la Roma fuori dai guai, garantendo il quarto posto momento in campionato che permette ai giallorossi di rientrare nella prossima Champions League.

(corsera)