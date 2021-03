Roma, l'Ajax non fa sorridere

Dopo il passaggio del turno in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, la Roma pesca dall'urna di Nyon un'altra grande sfidante: l'Ajax. La squadra olandese sarà infatti l'avversaria dei giallorossi nei quarti di finale di Europa League, e nell'eventuale passaggio del turno si pescherà la vincente tra Granada e Manchester United. L'Ajax non è la squadra che ha eliminato la Juventus due anni fa, però resta un avversario temibile e che sta facendo bene sia in campionato che in coppa. Alla squadra di ten Hag mancheranno però due dei propri migliori giocatori: il portiere Onana, stop per doping e sostituito dall'ex giallorosso Stekelenbur, e il centravanti Haller che è finito fuori dalla lista Uefa. Fonseca commenta così il sorteggio: «L'Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori ancora in corsa. Affrontiamo la scuola calcistica più forte in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Li studieremo bene, sarà un confronto equilibrato». Simile il commento del gm Tiago Pinto: «Ogni anno si reinventano, ingaggiando nuovi talenti. Hanno uno stile di calcio molto attraente. Sarà la sfida più intrigante dei quarti. Anche noi siamo aggressivi».

(Il Messaggero)