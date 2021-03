Roma, la coppa vale la Champions

Fonseca si prepara a giocare ancora una volta contro il proprio passato. La Roma infatti scenderà in campo questa sera contro lo Shakhtar Donetsk tra le mura dell'Olimpico, nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Prima volta per i giallorossi contro gli ucraini in questa competizione, mentre proprio contro la squadra oggi allenata da Castro la Roma aveva iniziato quella cavalcata in Champions che si era dovuta fermare in semifinale. Fonseca però è sincero durante la conferenza stampa di presentazione della gara: «Non mi piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere avrei evitato sia lo Shakhtar che il Braga. Mi dispiace giocare senza tifosi. Se in Ucraina ci sarà questa possibilità, meglio. Sarà una partita difficile, lo Shakhtar ha vinto due volte con il Real e pareggiato due gare con l'Inter. Fa sempre bene in Europa. Difendono molto corti e sono i più pericolosi del continente in contropiede. Dovremo fare una partita di grande sacrificio». I Friedkin intanto sorridono, visto che dalla competizione hanno incassato 11, 94 milioni e andando avanti la cifra potrebbe aumentare. Inoltre arrivando in fondo sarebbe garantito un posto per la prossima Champions League, che risolverebbe molti problemi dei giallorossi.

(Il Messaggero)