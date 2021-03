Roma in campo giovedì contro l'Atalanta

La Lega Serie A ha reso note le date del calendario che vedrà impegnata la Roma nel mese di aprile e nel primo fine settimana di maggio. La squadra giallorossa si prepara a un calendario molto serrato, che prevede anche le gare di andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Gli uomini di Fonseca scenderanno in campo sabato 3 aprile contro il Sassuolo alle ore 15, poi dopo la gara di coppa torneranno in campo domenica contro il Bologna alle 18. Poi Torino, Atalanta e Cagliari sempre alle ore 18, per finire il 2 maggio alle 20:45 contro la Sampdoria di mister Ranieri.

(Il Messaggero)