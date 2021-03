Roma, il rinnovo di Mkhitaryan è in standby. I motivi e quando torna in campo

Nonostante sia scattata già da un mese e mezzo l'opzione per il rinnovo biennale del contratto (dopo 25 presenze stagionali), la Roma e Mkhitaryan non si sono ancora seduti a tavolino per chiudere la trattativa. Finora il suo agente Mino Raiola non ha dato l'ok a Tiago Pinto per ufficializzare il nuovo accordo.

Per ora la Roma e Mkhitaryan non stanno pensando al futuro, ma sono concentrati sul presente e sulla stagione in corso. L'armeno vuole sapere quale competizione europea giocherà. In caso di qualificazione alla Uefa Europa Conference League, Mkhitaryan potrebbe avere qualche tentennamento in più. E la Roma con meno ricavi potrebbe anche decidere di togliere dal monte ingaggi 3,5 milioni netti più bonus a stagione percepiti dal giocatore. Bisognerà fare anche i conti con Raiola, che la scorsa estate non aveva chiesto commissioni ma per il rinnovo si farebbe avanti. Lo standby fino a maggio è inevitabile.