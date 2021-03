Roma, frenata Champions. Il Parma gode con i giovani

Incubo Roma sul campo del Tardini di Parma, dove i giallorossi escono sconfitti dalla trasferta per 2-0. La squadra di Fonseca si deve arrendere agli uomini di D'Aversa, che nonostante la scelta di mettere in campo giocatori molto giovani hanno dominato la partita. Squadra chiusa dietro e ripartenze veloci che fanno male ai giallorossi che già dopo nove minuti sono sotto con il gol di Mihaila. La Roma prova a scuotersi, senza mai riuscire a impensierire davvero Sepe. Nella ripresa però la gara si apre allo stesso modo, con un rigore dubbio concesso ai crociati per un fallo di Ibanez su Pellè. Dagli undici metri Hernani non sbaglia e fa 2-0. La sconfitta costa cara alla Roma, che adesso si ritrova al quinto posto in classifica a pari punti con il Napoli con il quale scenderà in campo per lo scontro diretto domenica prossima. Si staccano la Juventus e l'Atalanta, mentre la Lazio riguadagna punti in attesa di sapere come finirà il caso tamponi.

(gasport)