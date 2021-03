Roma, Fonseca tira dritto

La Roma di Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. La squadra di Prandelli non sta attraversando un grande periodo di forma, ma anche i giallorossi arrivano dall'ennesima sconfitta contro una big del campionato. La compagine capitolina vuole rialzare la testa, ma il tecnico portoghese, presentatosi nella giornata di ieri in conferenza stampa, si è soffermato molto sulla sconfitta di domenica sera piuttosto che sulla gara di oggi. Ha difeso la propria squadra, sottolineando come si stia lavorando per superare tutti i problemi della propria formazione. «Siamo noi a crearci problemi commettendo errori. Non è un problema di organizzazione difensiva, ma di ultima decisione o di palloni persi in fase di costruzione. Non siamo depressi. Magari per chi sta fuori è così. La squadra ha sempre reagito. E capito i suoi errori. Ho visto che voglia di lottare per i 3 punti con la Fiorentina che, pur non essendo stata regolare, mi sembra capace di tutto, anche di vincere 3 a 0 contro la Juve a Torino. La squadra ha preso più gol di quelli che vogliamo. Non possiamo, però, sbagliare così. Il Milan non ha costruito azioni offensive pericolose, a conferma che il nostro equilibrio, passando al 3-5-2, ha funzionato. Ma siamo stati poi noi a crearle per loro. Noi sappiamo iniziare il gioco dal basso, non dobbiamo però regalare la palla all'avversario»

(Il Messaggero)