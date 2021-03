Roma Femminile, la prova di maturità

Una nuova sfida tra i colori giallorossi e quelli bianconeri, ancora su sfondo rosa. Si affrontano Roma Femminile e Juventus, che oggi alle 12.30 al Tre Fontane si giocano la semifinale d'andata della Coppa Italia. Le ragazze di Betty Bavagnoli tenteranno di restituire il favore a quelle di Guarino, che le avevano eliminate dalla Supercoppa giusto un paio di mesi fa.

Da allora la Roma Femminile ha cambiato marcia: 7 vittorie consecutive e una sconfitta, quella di sabato scorso contro l'Hellas Verona. Per le giallorosse non ci sarà Elisa Bartoli, ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio nell'ultimo match di campionato e non sarà a disposizione.

(Il Messaggero)