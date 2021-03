Roma, c'è l'Ajax. Fonseca non trema: "Abbiamo fiducia, possiamo farcela"

La Roma dall'urna di Nyon pesca l'Ajax. Una sfida difficile quella che i giallorossi dovranno affrontare nei quarti di finale di Europa League, dove in caso di passaggio del turno la sfidante sarà la vincente tra Granada e Manchester United. Fonseca però vuole pensare a una gara alla volta, partendo da quella di domenica contro il Napoli di Gattuso: «L’Ajax è una bellissima squadra e fortissima, una delle più forti in Europa League. Ha un gran progetto europeo. Ci aspettano delle partite difficili. Hanno una scuola fortissima. Sarà dura, ma abbiamo le nostre possibilità. Li studieremo bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Contro lo Shakhtar siamo stati bravi anche se era un avversario difficile. Stiamo bene, in fiducia e siamo motivati per questa sfida».

Simile è il pensiero del gm della Roma Tiago Pinto: «Ci troviamo di fronte a una squadra di alto livello come l’Ajax, che ha una grande storia nel calcio europeo. Hanno raggiunto le semifinali di Champions League da poco. Sarà una sfida avvincente e cercheremo di andare avanti noi. Ogni anno si reinventano e continuano a ingaggiare giocatori di talento, come Antony, Neres, Tadic, eppure in Olanda sono dominanti, con uno stile di calcio attraente e radicato nella loro storia. Sarà il confronto più intrigante dei quarti, entrambe le squadre cercano di giocare in modo aggressivo. Sarebbe stato meglio se anche altre squadre si fossero qualificate. Spero che possiamo essere in grado di rappresentare la città e il Paese»

(gasport)