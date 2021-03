Roma-Campidoglio, comincia una nuova partita per l'impianto

La questione dello stadio di Tor di Valle finisce in tribunale. C'è tensione nel gruppo Parnasi, che prepara una causa milionaria a Friedkin. E' partita la lettera di Eurnova sulla decisione della Roma di rinunciare al progetto dello stadio di Tor di Valle. La lettera ha come obiettivo chiarire che l'impegno e il coinvolgimento della Roma sul progetto era palese, sancito negli accordi e nei fatti. Si prospetta una causa da centinaia di milioni, ma la Roma è pronta a difendersi in ogni sede. Intanto il dirigente scelto da Friedkin per seguire il dossier stadio, Stefano Scalera, sta studiando nuove soluzioni, per realizzare il nuovo impianto in una zona non troppo lontana dal centro (Ostiense andrebbe benissimo), con una capienza ridotta a 40.000 spettatori e senza costi per le infrastrutture. L'onere della scelta spetta alla Roma che deve proporla al Comune. In campagna elettorale la Raggi si impegnerà a trovare una soluzione, ma sarà difficile trovare un punto d'intesa.

(corsport)