Roma, caccia ad Allegri: c'è lui dopo-Fonseca

LEGGO (F. BALZANI) - La Juve si tira fuori e la possibilità di andare all'estero non è così gradita. La strada che porta la Roma da Allegri sta trovando qualche ostacolo in meno. «Pirlo resta al 100%», ha detto ieri Nedved facendo felici per la prima volta i tifosi romanisti. Che sperano a gran voce nell'arrivo di Max consapevoli delle difficoltà ma pure della voglia dell'ex juventino di tornare ad allenare. Possibilmente in Italia. E se Conte dovesse restare all'Inter la concorrenza sarebbe pari a zero.

Resta calda l'alternativa Sarri anche perché il Napoli sembra orientato su Juric, mentre Fonseca potrebbe finire alla Fiorentina. Un domino complesso di panchine, una scelta da non sbagliare per i Friedkin. Ma la rivoluzione coinvolgerà anche la squadra che necessità di ricomporre gran parte della sua spina dorsale. A cominciare dal portiere. Ieri Riso, l'agente di Gollini, ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria. Per parlare del rinnovo di Mancini (altro suo assistito) ma soprattutto del futuro dell'atalantino che a Bergamo si vede spesso superato da Sportiello.

Di primaria importanza pure la questione numero 9 con Dzeko ormai agli sgoccioli. I Friedkin vorrebbero un nome di caratura internazionale. È arrivato l'ok per il ritorno in campo intanto per Zaniolo che il 10 aprile indosserà la maglia della Primavera contro la Fiorentina e che in questi giorni insieme alla mamma ha sporto denuncia contro i paparazzi. Ufficiale infine il calendario da qui alla 34° giornata con i giallorossi impegnati 4 volte su 5 alle 18 compresa la sfida all'Atalanta del 22 aprile (18,30).