Roma, andamento lento: persi 18 punti post Coppa

I problemi del giovedì di coppa sono diventati un vero guaio per la Roma. Dai dati emerge che la Roma abbia pagato tasse più alte alla domenica rispetto alle altre italiane impegnate nel torneo: avendo giocato 10 partite in Europa, nei successivi turni di campionato avrebbe potuto raccogliere al massimo 30 punti. Invece ne ha conquistati solo 12, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, tre delle quali consecutive a partire dai sedicesimi (contro Milan, Parma e Napoli). Il Milan, che tra l’altro ha dovuto affrontare anche i preliminari, ne ha arraffati 17, il Napoli addirittura 18 con un turno europeo in meno (quindi su un totale di 24). In particolare sono i viaggi a penalizzare la Roma. Che ha vinto contro Fiorentina e Genoa in campionato dopo aver giocato in casa la partita infrasettimanale (a inizio stagione: avversarie Cska e Cluj). Soltanto una volta invece è riuscita una trasferta internazionale senza danni, schierando diversi Primavera nel tour ininfluente a Sofia (partita infatti persa) per poi vincere brillantemente a Bologna.

(corsport)