Ripartire dai fondi? Ora il pericolo per la A è di andare a fondo

La Lega del massimo campionato italiano si riunirà nella giornata di domani in assemblea, per decidere il da farsi in merito alle due questione che stanno tenendo banca ormai da mesi. Da un lato la questione dei diritti tv per il triennio 2021/2024, che vede sul tavolo le offerte di Dazn e di Sky e che per il momento non hanno nessuna delle due la maggioranza per passare. Il vero dibattito però esploderà in merito al consorzio di fondi d’investimento pronto a versare 1,7 miliardi di euro per partecipare al 10% alla nuova media company della Serie A. Questo perché dopo mesi di trattative adesso pare che tre big potrebbero tirarsi indietro, affascinati dall'idea di poter creare una Superlega europea. Inter, Juventus e Milan ci stanno pensando, ma un loro dietrofront vedrebbe immediatamente perdere di valore la Serie A e vedrebbe venir mano i fondi di investimento esteri. Tutti i massimi campionati, vedi la Bundesliga, o il mondo dell'NBA, che da sempre apre le proprie porte ai fondi d’investimento. L'Italia invece pare voglia restare indietro e autogestirsi.

(gasport)