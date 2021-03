Rinvio Juve-Napoli, la Roma va all'attacco: «Azzurri favoriti»

La Roma attacca la Lega Serie A per il rinvio di Juve-Napoli. Il caso nasce per il nuovo rinvio del match, inizialmente fissato per mercoledì 17 marzo e poi – per accordo tra le società – spostato al 7 aprile. Visto che il 21 marzo, è in programma all’Olimpico proprio Roma-Napoli, ieri l’a.d. giallorosso Guido Fienga ha inviato una dura lettera alla Lega di A per contestare la decisione, perché la squadra di Fonseca giocherà giovedì a Kiev e quindi avrà poco tempo per recuperare, mentre i partenopei riposeranno.

Il testo ricorda come sia vero che due club possano mettersi d’accordo, ma devono farlo «almeno 15 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara». E poi la Roma chiede quali siano le «idonee motivazioni di interesse sportivo», alla base della decisione». Secondo la Roma la scelta è «priva di giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario del Napoli... consentendogli maggior tempo di preparazione per la sfida successiva ed un risparmio dei suoi calciatori (alcuni sotto diffida)».

La soluzione per la Roma sarebbe posticipare a data da destinarsi la sfida col Napoli. Impresa difficile, per via delle nazionali, così come lo sarebbe rimettere in pista Juve e Napoli per mercoledì. Il fatto che ci sia una guerra aperto è confermato anche la telefonata dai toni duri che lo stesso Fienga ha fatto a De Siervo, a.d. della Serie A, e all' Head of Competition Butti.