Rinnovi dolceamari: da Ibanez a Mkhitaryan e Pellegrini, le mosse della Roma

Il primo è stato Roger Ibanez di certo non sarà l’ultimo. La firma sul prolungamento di contratto del difensore brasiliano arrivata nei giorni scorsi, ha aperto di fatto la stagione dei rinnovi in casa giallorossa. Alcuni quasi scontati altri probabilmente con qualche difficoltà in più, come nel caso di Pellegrini e Mkhitaryan ad esempio, per i quali Tiago Pinto spera di arrivare presto anche alla fumata bianca.

Che invece arriverà presto per Karsdorp e Villar, per i quali non dovrebbero esserci problemi. Già la prossima settimana potrebbe essere il momento dell'olandese (pronto nuovo accordo fino al 2025), poi toccherà allo spagnolo, che si vedrà corrisposto anche un adeguamento dell'ingaggio. Dopo questi passaggi, Pinto si concentrerà sulle situazioni di Pellegrini e Mkhitaryan.

(Gasport)