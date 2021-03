Raiola aspetta... La Champions chiave rinnovo?

Resta bloccato, per il momento, il rinnovo contrattuale di Mkhitaryan. Secondo gli accordi presi con il club giallorosso il suo contratto in caso di raggiungimento delle 25 presenze sarebbe stato rinnovato per altri due anni automaticamnete. Tiago Pinto ha subito portato avanti l'offerta del club, ma dal fronte del giocatore non sono arrivate al momento risposte. Tutto in fermo sul fronte Raiola, che potrebbe aspettare il finale di stagione per scegliere il da farsi. Il tutto potrebbe essere sbloccato dal possibile accesso in Champions League alla prossima stagione.

(gasport)