Raggi dà i 30 giorni a Eurnova

È partita ieri la Pec dagli ufñci del Campidoglio, con destinatari Eurnova e l'As Roma. Una comunicazione ufficiale da parte del Comune con cui, di fatto, è iniziata la revoca della procedura amministrativa del progetto stadio di Tor di Valle.

Il Comune chiede alla società di Luca Parnasi di dimostrare di avere tutti i requisiti per essere ancora considerato soggetto proponente del progetto e di farlo entro 30 giorni. Al momento almeno uno dei requisiti, l'accordo con il club giallorosso, non c'è. E non ci sarà.

La buona notizia per la Roma è che il Comune si è dimostrato particolarmente pronto a recepire l'opportunità di un nuovo progetto e, dopo l'incontro di martedì tra Dan Friedkin e la sindaca Raggi, in Campidoglio si sono mossi rapidamente. Nuovi incontri sono previsti a breve, ma il clima tra Roma e Comune è di estrema collaborazione e si andrà avanti insieme anche nella ricerca della nuova area.

(Corsera)