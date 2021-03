Questi non sono stipendi da paura

La mancanza di mentalità non può essere una scusante per il numero di partite perse contro le grandi del massimo campionato italiano. Non può esserlo per molti motivi, uno su tutti il fatto che anche le squadre medio-piccole riescano a imporsi contro le grandi e la vittoria del Benevento è solo uno degli esempi calzanti in questo senso. Ma c'è anche un'altra fattore, più economico, che spinge a non poter accettare queste giustificazioni in caso di sconfitta con una big. Quando infatti i soldi in ballo sono tanti e un giocatore guadagna cifre astronomiche non può permettersi di avere paura, tanto più se si parla di una partita di calcio. Stesso discorso è valido anche per gli allenatori però sia chiaro.

(corsera)