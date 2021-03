Prime prove di normalità: gli stadi tornano a colorarsi

Prove generali di riapertura negli stadi europei: in vista della celebrazione di Euro 2020 in diversi paesi i tifosi hanno cominciato a tornare alla spicciolata negli impianti. Era ad un passo dall'apertura la Turchia - l'Ataturk era pronto per aprire le porte a 12 mila spettatori per il match la nazionale di casa e la Lettonia prima che la federcalcio di Ankara facesse retromarcia - mentre i Paesi Bassi hanno già sperimentato la presenza di 5000 tifosi per la partita della nazionale.

L'Inghilterra è un passo avanti rispetto alle altre: già annunciata la riapertura con il limite di 10000 presenze. Non a caso il Regno Unito si è proposto all'Uefa come sede alternativa, e unica, per questi Europei itineranti. Annunciata la riapertura anche in Danimarca, mentre rimane da monitorare la situazione in Germania.

(Il Messaggero)