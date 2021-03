Primavera, romane in casa: c'è Lazio-Torino e Roma-Ascoli

IL TEMPO (F. SCHITO) - Una per ritrovare la vetta in solitaria, l'altra per mettere in cascina punti fondamentali per la salvezza. Gli scenari per Roma e Lazio sono opposti, ma entrambe vanno in cerca di una vittoria nella prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. [...] Alle 12.30 (diretta su Sportitalia, Roma Tv e Roma Tv+) tocca alla Roma, impegnata al Tre Fontane contro l'Ascoli, fanalino di coda con appena 5 punti all'attivo di cui 3 conquistati contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato.

I giallorossi dovranno fare a meno di Darboe che si è fermato durante la rifinitura e verrà sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. La Roma campione d'inverno dovrà difendersi dall'assalto della Sampdoria che ieri ha superato l'Inter agganciando i giallorossi in vetta. Per trovare la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Bologna, Alberto De Rossi chiede ai suoi una prestazione di qualità: «Ogni avversario può diventare imbattibile - le parole del tecnico ai microfoni di Roma Tv - se noi entriamo sottotono. L'Ascoli viene da prestazioni ottime, quindi dovremo mettere in campo sacrificio, attenzione e sudore perché altrimenti andremo incontro a sorprese negative»