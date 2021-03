Primavera e prima squadra: pronta la rivoluzione

Aria di rivoluzione per le panchine della Roma: complice il cambio al vertice della società, a fine stagione potrebbero salutare sia Paulo Fonseca che Alberto De Rossi. Non solo le valutazioni sull'allenatore portoghese, dunque, ma anche la storica guida della Roma Primavera, in sella dal 2003, potrebbe dire addio. Una cosa, però, è certa: se per la scelta dell'allenatore della prima squadra Tiago Pinto si affiderà all'aiuto del famoso algoritmo, il casting per il tecnico della Primavera sarà interamente 'umano'.

(La Repubblica)