Giornata da dimenticare per la Roma Primavera guidata dal tecnico Alberto De Rossi. La squadra giallorossa infatti non è andata oltre lo 0-0 nella gara contro il Milan, in una partita sfortunata che ha visto la squadra capitolina colpire due pali senza mai trovare il gol vittoria. Il pareggio però costa caro alla Roma, visto che adesso la squadra è stata agganciata al primo posto nel girone dall'Inter.

(corsera)