Possesso o contropiede? Ecco Roma-Shakhtar, lo scontro dei filosofi

Per la prima volta avversari. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La sfida vedrà per la prima volta affrontarsi, dalle loro rispettive panchine, Paulo Fonseca e Luis Castro. I due si stimano molto e hanno un passato di intrecci, visto che quando il tecnico giallorosso ha lasciato prima il Porto e dopo la squadra ucraina il suo sostituto è stato sempre Castro. Filosofie di gioco contrapposte le loro, da un lato Fonseca predilige il possesso palla e i cambi di gioco, mentre il tecnico dello Shakhtar adotta uno stile di gioco basato sul contropiede, le ripartenze e gli attacchi improvvisi. Fonseca lo sa e non nasconde questa sua preoccupazione in conferenza stampa: «In contropiede è la squadra più forte d’Europa, dovremo fare molta attenzione. Hanno battuto due volte il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Difendono bene, sono sempre molto corti».

(gasport)