Per Paulo Fonseca è emergenza difesa: l'ultima tegola è quella di Marash Kumbulla, infortunatosi in nazionale. Il difensore ha appoggiato male la gamba destra sul prato sintetico che ospitava il match tra Albania e Andorra. Almeno durante la partita non è sembrato nulla di grave, tant'è che l'ex Verona ha concluso regolarmente senza abbandonare la gara, ma a freddo il fastidio si è fatto sentire: rientro a Roma ed esami strumentali effettuati nella giornata di ieri, che hanno evidenziato un interessamento di tutte le parti del ginocchio coinvolte. C'è una piccola lesione del menisco esterno.

La soluzione prospettata al calciatore è quella di non operarsi per preferire una terapia conservativa: chi lo ha visitato teme che la sua stagione sia finita, ma la Roma è più ottimista e prevede circa 45 giorni di stop, che consentirebbero a Kumbulla di rientrare per le ultime 2 di campionato. Il ragazzo spera addirittura di anticipare i tempi ed essere a disposizione per un paio di partite in più.

Un altro grattacapo per Fonseca, che per la partita con il Sassuolo avrà a disposizione solo due difensori di ruolo: ok Mancini e Fazio, mentre Jesus è ancora alle prese con il covid e Ibanez è squalificato. Cristante è ai box per un problema al pube e Smalling ha svolto lavoro differenziato anche nella giornata di ieri - il centrale inglese è a disposizione ma va gestito, anche in vista della doppia sfida con l'Ajax -.

L'opzione è arretrare Spinazzola sulla linea dei 3 difensori inserendo Bruno Peres a sinistra.

(Il Messaggero)