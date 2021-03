Piazzza di Spagna si svuota

A Trigoria è già tempo di verifiche sui giocatori della prima squadra. Con la rosa al completo, invece, Pau Lopez, Villar, Pedro, Perez e Mayoral avrebbero avuto sempre meno spazio. Di loro si riparlerà a fine stagione, tirando le somme sul loro rendimento. L'unico certo di restare sembra essere Villar.

Pau Lopez, dall'inizio del 2021, è sempre stato titolare: 14 partite su 14 (11 di campionato, 2 di Europa League e 1 di Coppa Italia). Si è, però, ripreso il posto per l'indisponibilità di Mirante e lo ha difeso, quando il collega è tornato in gruppo, perché la società non è riuscita a piazzarlo sul mercato.

Villar ha fatto il pieno di presenze: 31 su 34 partite (il 60% da titolare), tra campionato e coppe. Nel bel mezzo della stagione, con Diawara in crisi, è diventato il play della Roma. Non è il suo ruolo, ma si adatta abbastanza bene. A Firenze, però, è rimasto in panchina: le ultime prestazioni sono state scadenti.

Mayoral, in campionato, è titolare da 7 partite. Non fa centro, però, da 5. E, pur essendo il miglior marcatore della squadra con 11 reti (insieme con Veretout e Mkhitaryan), non segna mai gol pesanti e contro le big. Ormai, nonostante la fiducia che Fonseca gli ribadisce ogni settimana, gioca solo perché manca Dzeko. Pedro, invece, recita da riserva. Ha cominciato la stagione da protagonista, ma è uscito presto di scena. Perez è entrato nel turnover solo per l'assenza di altri attaccanti. Anche per lui il club non è riuscito a trovare una sistemazione.

