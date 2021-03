La Roma continua a far parlare bene di sé anche fuori dal campo. La società giallorossa ha infatti messo in atto una nuova iniziativa insieme all'associazione di Roma Cares e di Hyundai, con la quale garantisce a tutti gli abbonati al club un passaggio in auto per tutti coloro che dovranno effettuare il vaccino anti Covid-19 tra il 6 e il 20 aprile.

(gasport)