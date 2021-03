Per il nuovo stadio si cerca il quartiere più 'giallorosso'

I Friedkin sono al lavoro per individuare una nuova area di Roma da destinare allo stadio. La nuova proprietà è intenzionata a costruire la nuova casa del club in un quartiere a forte rappresentanza giallorossa, e per questo si sta servendo di esperti locali per selezionare quante più zone possibili. La scelta potrebbe ricadere anche su aree meno popolari, a patto però che il progetto risulti realizzabile in un lasso di tempo relativamente breve.

Intanto ci si prepara al tavolo tecnico con la sindaca Raggi, che andrà in scena una volta trascorsi i trenta giorni entro i quali Eurnova potrà bloccare la procedura di revoca amministrativa del progetto di Tor di Valle. Verranno ascoltate dunque le proposte del Comune.

La Pec dal Comune, con destinataria anche la Roma, è partita giovedì 4 marzo: se non venisse richiesta la proroga l’incontro tra i Friedkin e la Raggi potrebbe andare in scena subito dopo Pasqua.

Fra le aree possibili spunta anche quella dell’ex Velodromo all’Eur. Non sembrerebbe avere controindicazioni particolari, ma vede il parere non favorevole di Eur Spa. L’idea sarebbe quella di costruire palazzine residenziali, in un’area però a connotazione sportiva, con i cittadini residenti che, tra l’altro, spingono per trasformarla in un parco.

(La Repubblica)