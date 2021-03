Pellegrini e Miki garanti del progetto: rinnovo congelato

La presenza dei Friedkin nella vita quotidiana della squadra è tangibile: sono poche le abitudini che si conoscono della nuova proprietà, ma una di queste è quella di voler sempre osservare gli allenamenti degli uomini di Fonseca. Ma c'è anche chi vuole saperne di più: come Lorenzo Pellegrini, il cui agente ha incontrato Tiago Pinto per parlare di rinnovo. Se ne riparlerà, però, a fine stagione: non perché il numero 7 non sia convinto di restare, né per questioni economiche. Semplicemente il capitano vuole farsi garante del progetto e assicurarsi che i Friedkin vogliano costruire una squadra per vincere.

Lo stesso discorso vale per Henrikh Mkhitaryan: è improbabile che l'armeno lasci la Roma a giugno, ma il trequartista vuole conoscere i progetti del club per il prossimo futuro.

Le sicurezze stanno già arrivando con le voci di mercato che vedono una società al lavoro per il grande centravanti del futuro: Icardi e Lacazette sono solo idee per il momento momento. Ma il calibro dei nomi rende l'idea dell'ambizione.

