Pellegrini divide. Ma nel futuro giallorosso c'è lui

Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della gara di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk. Insieme al tecnico Paulo Fonseca si è presentato il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, che fa dividere i tifosi. Il numero sette giallorosso dovrebbe firmare il suo rinnovo di contratto al termine della stagione, visto che i Friedkin lo considerano un pilastro della Roma del futuro, ma le critiche su di lui non sono mai mancate. C'è chi gli critica le giocate da fermo, mentre altri vorrebbero più continuità in mezzo al campo. Ma Pellegrini in campo è quello che in gara, dopo Mkhitaryan, corre di più e che riesce ad ottenere il numero maggiore di passaggi chiave. Un punto fermo anche per Fonseca. «Il progetto dei Friedkin - le parole di Pellegrini ieri - lo definisco ambizioso. Avendo avuto modo di parlare con loro, ma anche con Pinto e Fienga, ho capito l'ambizione che hanno e questo mi rende felice di far parte di un programma che deve crescere. Le critiche? Il calcio è bello perché è di tutti. Ognuno può avere il suo pensiero su un allenatore o una squadra, non è questo che mi sprona a fare di più. La mia unica preoccupazione è migliorare sempre quello che faccio in campo per essere a posto come stesso».

(gasport)