Pedro s’è perso. La parabola negativa del centrocampista a caccia del riscatto

La Roma sfrutterà al meglio la sosta per le Nazionali per recuperare i giocatori rimasti a Trigoria per il finale di stagione. Tra questi c'è ovviamente anche il nome di Pedro, arrivato la scorsa estate a parametro zero e che nelle ultime uscite della squadra giallorossa è sembrato perso. Lo spagnolo era stato fondamentale per Fonseca nella parte iniziale della stagione, salvo poi sparire sempre più dal campo anche a causa di due infortuni muscolari. Adesso però Pedro ha bisgno di ritrovare fiducia e condizione e sfrutterà queste settimane per lavorare al meglio. La sua esperienza potrebbe essere fondamentale per la Roma, che si appresta a giocare i quarti di finale di Europa League contro l'Ajax.

(La Repubblica)