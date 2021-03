Pedro litiga, per Edin un altro stop. Pellegrini: «C'è tanto da migliorare»

Contro il Napoli la prestazione di Pellegrini (ha finito la partita con un dolore alla coscia sinistra) non è stata soddisfacente, ma è stato l'unico ad essere propositivo in fase offensiva. Fonseca lo ha abbassato sulla linea dei centrocampisti preferendogli Pedro sulla trequarti. Lo spagnolo ha deluso e al momento della sostituzione ha chiesto per l'ennesima volta in stagione le motivazioni del cambio.

Molto delusi i Friedkin, mentre Pellegrini ha detto: «Questa partita è stata preparata da tutti noi come un'opportunità per dimostrare le nostre ambizioni. Vincerla non valeva solo tre punti, ma molto di più: valeva tre punti contro una squadra che si giocava la Champions».

Dopo la sosta la Roma affronterà il Sassuolo in trasferta senza gli squalificati Ibanez e Villar. In dubbio anche Edin Dzeko che ieri è uscito per un problema muscolare alla coscia destra. Proveranno a recuperare Veretout e Mkhitaryan.

(Il Messaggero)