Paulo persevera con i soliti errori

La Roma di Fonseca continua a uscire sconfitta dagli scontri diretti contro le big del campionato. Si sottolinea l'appartenenza della squadra al tecnico portoghese perché, per l'ennesima volta, si è dimostrato che gli errori che non portano a trionfare sono sempre gli stessi. I giallorossi sembrano avere scarsa personalità, o se la hanno si vede solo con le piccole, e subiscono troppo spesso la manovra e gli attacchi degli avversari; sbagliano molti in fase offensiva, forse troppo, e i giocatori che subentrano dalla panchina, spesso in ritardo, non riescono a incidere come dovrebbero sul rettangolo di gioco. questa sera c'è la Fiorentina, la speranza è quella di potersi rialzare il prima possibile.

(Il Messaggero)