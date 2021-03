Pau Lopez onesto: "Abbiamo meritato di perdere"

La Roma esce sconfitta per 2-0 dal campo del Parma, ma oltre alcuni commenti al veleno nei confronti del direttore di gara c'è anche chi, come Pau Lopez, a fine gara prova ad effettuare un'analisi onesta della partita."Siamo migliorati. Ma le sensazioni non sono buone, è difficile dire qualcosa di positivo oggi, i punti di oggi erano importanti, tante squadre sono in lizza per il quarto posto e non possiamo perdere punti così. Ma questo è il calcio, fa parte del gioco, si sa che sono cose che possono succedere. Sinceramente abbiamo meritato di perdere, ora pensiamo alle altre partite prima della sosta che sono molto importanti".

(corsera)