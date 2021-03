PARMA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pedro e Ibanez titolari, in avanti staffetta Dzeko-Mayoral

LAROMA24.IT - Ci sarà Pedro dal 1', il ritorno da titolare di Ibanez e presumibilmente in attacco si alterneranno Dzeko e Mayoral. Poche indicazioni date ieri da Fonseca in conferenza stampa per l'undici che oggi alle 15 affronterà il Parma. D'altronde la Roma giovedì si gioca il passaggio ai quarti di Europa League in Ucraina e poi, salvo cambi di programma, ci sarà il Napoli. E la squadra è stanca, come ammesso dallo stesso tecnico giallorosso che ha annunciato 4-5 cambi.

I dubbi principali riguardano il centrocampo. Ci sarà sicuramente Bruno Peres su una delle fasce. Possibile un turno di riposo per Karsdorp, per affiancare Villar si pensa al ritorno in mediana di Cristante, anche se non è esclusa l'ipotesi Pellegrini, con El Shaarawy in attacco ad affiancare Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Mayoral.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

IL TEMPO: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.