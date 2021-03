Pallotta, stai sereno

L'ex padrone della Roma, che l'ha tiranneggiata come un Weinstein qualsiasi, si è messo a cinguettare compulsivamente nonostante nessuno ne avvertisse il bisogno. È molto più presente oggi, purtroppo, di quando possedeva la maggioranza delle azioni. Dopo aver riempito le chat dei cronisti al seguito (almeno loro) della Roma con minacce da stalker - "I will bury you": vi seppellirò - e giudizi poco lusinghieri, Pallotta trumpeggia che è un piacere offendendo addirittura i tifosi che elencano gli errori commessi sotto la sua gestione. Dà del fottuto idiota ("fucking idiot") a un romanista e ricorda di aver patito le pene dell'inferno per otto anni a causa degli spifferi "interessati" che uscivano da TYigoria, ribattezzata TYigorra da un'ex frequentatrice del centro sportivo. Scrive inoltre peste e corna di Tàcopina e Monchi, ma ancora oggi si fida di persone che hanno fatto e fanno il possibile per avvelenare i pozzi.

(I. Zazzaroni - corsport)