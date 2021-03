Pagano leader con benedizione di super Totti

Riccardo Pagano è il primo giocatore delle giovanili della Roma ad essere entrato nella scuderia di Francesco Totti. Centrocampista, classe 2004, punto fermo dell'Under 18 giallorossa, fa parte della It Scouting. Pagano, nato a Tivoli, ha fatto tutta la trafila a Trigoria ed è anche un gioiellino anche delle giovanili azzurre.

È una mezzala molto dinamica, di piede destro, non altissimo ma esplosivo, bravo sui calci piazzati, con un buon senso del gol e bravo negli inserimenti con o senza palla. Caratterialmente è descritto come un giocatore umile, rappresentando un punto di riferimento per i compagni grazie alla sua naturale leadership, che gli ha consentito di essere il capitano dell'Under 15 giallorossa. A fine febbraio la Roma ha fatto firmare a Pagano il suo primo contratto da professionista.

(La Repubblica)