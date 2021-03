Olimpico a porte aperte, la scienza frena

La corsa all'Europeo è già cominciata, soprattutto per quanto riguarda la macchina organizzativa: serve garantire la presenza del pubblico negli stadi prima del 7 aprile, così da lasciare invariato il programma di una manifestazione itinerante. E se l'app Mitiga sembra al momento tra le soluzioni per ovviare al problema, il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco frena: "Credo si possa pensare ad una piccola e simbolica percentuale (di tifosi allo stadio, ndr). Di più non mi pare il caso".

L'infettivologo del Policlinico Umberto I di Roma Francesco Le Foche azzarda una previsione: secondo l'esperto a giugno l'immunità dovrebbe coprire il 45-50% della popolazione, elemento che permetterà di aumentare l'afflusso dei tifosi negli impianti.

(Il Giornale)