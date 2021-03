Oggi contro i Viola a caccia del riscatto: “Non siamo depressi”

La Roma si divide tra campo e società in questa settimana e cerca di porre le basi in vista della prossima stagione, e non solo. Lato campo la squadra di Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera contro la Fiorentina. I giallorossi vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta con il Milan, e ritrovare i tre punti sarà indispensabile per continuare la corsa per la prossima Champions League. Il tecnico però nella giornata di ieri ha difeso soprattutto la squadra, accusata ancora una volta di non saper vincere contro le big: «La squadra non è entrata in depressione come invece hanno fatto molti fuori da qui, ho visto i giocatori che hanno capito gli errori fatti e dove migliorare» sono state le sue parole. Sul fronte della società invece Dan Friedkin nella giornata di ieri ha incontrato la sindaca Raggi, accompagnato da Guido Fienga e Stefano Scalera. Il tycoon texano ha posto sul tavolo la questione dell'individuazione del nuovo progetto per lo stadio giallorosso, che potrebbe sorgere anche a Tor di Valle ma che vedrebbe un netto cambio di passo rispetto al progetto di Pallotta.

(La Repubblica)