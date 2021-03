Occhio, lo Shakhtar ha già punito Real e Inter

Lo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare la Roma tra le mura dell'Olimpico questa sera, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra ucraina, guidata da Luis Castro, non dovrà essere sottovalutata, visti i risultati ottenuti quest'anno e lo scorso in Europa. Nella passata stagione ha infatti raggiunto la semifinale della competizione, dove è stata costretta ad arrendersi all'Inter di Conte, mentre in Champions quest'anno è riuscita a imporsi per due volte sul Real Madrid e a beffare l'Inter conquistando il terzo posto del girone. Castro è un allenatore abile, capace di alternare in mezzo al campo giovani talenti con giocatori più maturi in grado di completare al meglio la rosa. I suoi moduli cambiano a seconda della partita, passando dal 4-2-3-1 al più offensivo 4-1-4-1, senza dimenticare il 5-4-1 visto quest'anno a San Siro per contenere Lukaku e compagni.

(gasport)