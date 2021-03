Nuovi stadi... Usa e vinci. Strategie opposte: la Roma accelera, Fiorentina allo stallo

Questa sera la gara tra Roma e Fiorentina metterà in palio molto più dei tre punti. I due club infatti dal punto di vista del campo arrivano alla partita allo stesso modo, con una sconfitta nell'ultima giornata che ha destabilizzato gli animi dei giocatori e dei rispettivi tecnici soprattutto. Sia Fonseca che Prandelli questa sera vorranno portare a casa i tre punti per rimandare al mittente tutte le critiche, e si preannuncia per questo una gara molto agguerrita. Ma anche dal punto di vista societario, con un focus particolare sulle vicende stadio, i club vivono con lo stesso stato d'animo. Differente però la reazione che i due presidenti hanno scelto di mettere in campo. Friedkin infatti ha incontrato nella giornata di ieri la sindaca Raggi, con la quale ha convenuto la necessità di chiudere il progetto Tor di Valle e preparare un nuovo progetto che sia moderno, ecosostenibile e integrato col territorio, quindi già munito di infrastrutture. Commisso invece non vive con queste aspettative, visto che al momento in mano c'è solo il restyling del Franchi, che sarà portato avanti dal Comune nei prossimi 5-6 anni e non dal presidente viola. Questo vorrebbe realizzare il proprio impianto ma al momento non ha un'area in cui poter realizzare lo stadio anche in tempi brevi.

(gasport)