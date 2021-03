Nuova strategia: più tagli, più colpi. Pinto ci prova così

La strategia di mercato della nuova proprietà della Roma è chiara: 'no' alla cessione dei pezzi più pregiati privilegiando le partenze dei giocatori con ingaggio pesante non più funzionali al progetto. Non dovrebbero dunque partire nomi del calibro di Zaniolo, Mancini, Pellegrini, Ibanez, Villar e Veretout, mentre ci si dedicherà a cedere calciatori come Fazio, Santon e Pastore. I contratti di Juan Jesus, Bruno Peres e Mirante giungeranno alla loro naturale scadenza a giugno.

Anche l'addio di Dzeko sembra inevitabile, nonostante l'anno di contratto residuo. Al suo posto si cerca un nome di livello con un ingaggio ragionevole. Scartato dunque Icardi, più probabile invece Lacazette, scadenza di contratto con l'Arsenal nel 2022. L'obiettivo di Tiago Pinto è di tagliare il monte ingaggi di una ventina di milioni. E di prendere anche un portiere e un paio di terzini.

(Corsport)