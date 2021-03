Non ci resta che la Roma: Mayoral ha staccato Dzeko

Oggi Paulo Fonseca è l’unico allenatore di una squadra italiana ancora in corsa in Europa. L’ultima volta in cui la Roma ha giocato i quarti d’Europa League si chiamata ancora Coppa Uefa: era il 1999, in panchina c’era Zeman e Totti giocava la sua prima stagione da capitano. Non andò oltre, eliminata dall’Atletico Madrid. Per dire che quanto fatto finora da Fonseca non era esattamente abituale, nella storia della società giallorossa. Tra l’altro la sua Roma ha un viziaccio: da quando a gennaio è ripartita l’Europa League, in quattro partite ha sempre vinto. Fonseca non si è intenerito nemmeno a tornare nella Kiev in cui ha vinto: dopo il 3-0 dell’andata, altro schiaffo al “suo” Shakhtar, un 2-1 deciso da due gol di Borja Mayoral. Era una riserva, oggi è il miglior realizzatore della rosa romanista con 13 centri.

(La Repubblica)