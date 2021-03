Negli assist da fermo Pellegrini è il nuovo re

La Roma si gode la vittoria contro il Genoa, che gli è valsa il ritorno al quarto posto in classifica, e lo fa grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini arrivato da un calcio da fermo battuto egregiamente da Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso ha fornito il suo sesto assist in questo campionato e dal 2017, anno in cui è tornato alla Roma, nessuno in Italia ha fatto meglio di lui, che ha realizzato 9 assist. Lo sa bene anche Fonseca, che a fine partita rimarca la sua prestazione e le sue giocate: «Pellegrini questa volta ha giocato nella posizione che di solito occupa Veretout. Per chi gioca in quel ruolo è importante trovare spazio tra le seconde linee. Lorenzo ha corso e lavorato molto, senza Jordan è una soluzione in più per quel ruolo, ma non è l’unica. Lì ci possono giocare anche Mkhitaryan e Villar»

(gasport)