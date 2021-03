Nakata: "Dopo lo scudetto scappai con i vigili del fuoco"

Ha rilasciato un'intervista al settimanale in edicola con la rosea Hidetoshi Nakata, ex centrocampista in forza anche alla Roma, che contribuì a regalare lo scudetto del 2001 ai giallorossi. Questo uno stralcio delle sue parole:

Il racconto del gol alla Juve

“Fino al giorno prima sarei dovuto andare in tribuna per la regola degli extracomunitari. Anche se ci fosse stata una chance, non credevo di entrare. Giocava Totti, potevo aiutare solo in caso di svantaggio. Dalla panchina vedevo Tacchinardi arretrare a ogni azione. Lo punto e faccio partire il destro. Gol”

Sulla festa scudetto del 2001, Totti ha dichiarato che mentre tutti cantavano Hide leggeva nello spogliatoio

“Può essere la festa continuava tra abbracci, balli e canti ma dopo un po’ volevo tornare a casa. Nel tunnel dell’Olimpico trovai un Vigile del Fuoco e gli proposi uno scambio. La mia maglietta per un passaggio. Accettò e attraversammo Roma a sirene spiegate”.

(Sportweek)