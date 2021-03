Mkhitaryan, polpaccio ko: salterà il Parma

L'unico neo nella vittoria contro lo Shakhtar in Europa League è il problema al polpaccio per Mkhitaryan. La sua gara è durata solo 35 minuti. Il tempo di sfiorare un gran gol con un pallonetto da una quarantina di metri. Proprio in quell’occasione, però, l’armeno si è fatto male: un problema al polpaccio destro che lo ha costretto ad uscire. Oggi l’ex Arsenal si sottoporrà agli esami strumentali per scongiurare il rischio di una lesione, ma quasi sicuramente non sarà a disposizione per la gara di domenica (ore 15) a Parma. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Borja Mayoral, con Dzeko in panchina pronto a dare il suo contributo a partita in corso.

(corsera)