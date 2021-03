Mister finto ma insulti veri: su Tognazzi il fuoco ultrà

La nuova serie realizzata da Sky e basata sull'addio al calcio di Francesco Totti, Speravo de morì prima, scatena la polemiche tra i fan. In particolare è il personaggio di Luciano Spalletti, interpretato da Gianmarco Tognazzi, a scaturire polemiche eccessive sulla vicenda, come dichiarato dallo stesso attore durante una sua intervista ai microfono di Rete Sport. "I social hanno anche un parere molto positivo. Ma si passa senza mediazione dalla critica all’insulto diretto: una cosa insopportabile. È la degenerazione di ogni forma di rispetto e senza regole d’ingaggio. Si racconta il punto di vista di Totti. Ritengo Spalletti un grandissimo allenatore, ho cercato di tirare fuori la sua umanità e il suo disagio in quella situazione. Ho cercato di dargli anche un minimo di protezione. Se avessi avuto l’opportunità di confrontarmi con lui, magari mi avrebbe dato una visione diversa dell’accaduto e sarei entrato in crisi. Ho cercato di trovare un filo conduttore e l’ho identificato nel disagio di dover gestire quella situazione. Non mi piaceva l’idea dell’antagonista, del cattivo. Ho voluto approfondire la filosofia calcistica, anche se è vero che nella sua prima esperienza alla Roma aveva messo Totti al centro".

(La Repubblica)