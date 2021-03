Mini turnover contro la viola: riposa Villar, torna Kumbulla e si candida El Shaarawy

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro la Fiorentina di Prandelli. I giallorossi arrivano dalla gara contro il Milan di domenica sera e, in vista della terza partita in sette giorni in programma domenica alle 12:30 contro il Genoa, Fonseca è pronto ad aggiustare la propria formazione con un mini turnover. In difesa torna finalmente Kumbulla, anche se il resto della linea a tre sarà composto ancora da Mancini e Cristante. A destra potrebbe rifiatiare Karsdorp, al suo posto pronto Bruno Peres. In mezzo al campo potrebbe fermarsi anche Villar per lasciare spazio a Diawara, ma non è da escludere che al fianco di Veretout possa giocare Pellegrini sostituito in attacco da El Shaaraawy che scalpita per una maglia da titolare.

(Il Messaggero)