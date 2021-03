Mini tour de force per i giallorossi. Fonseca li striglia: “Serve mentalità

La Roma prepara l’ennesimo mini tour de force stagionale. Il Sassuolo (sabato), l’Ajax (ad Amsterdam, giovedì), poi il Bologna in casa e il ritorno, sempre all’Olimpico, contro gli olandesi: tra campionato e quarti d’Europa League, i giallorossi non possono permettersi di regalare spezzoni interi di partita agli avversari. Fonseca ha ieri ritrovato a Trigoria Diawara, rientrato dagli impegni con la sua nazionale. La squalifica a centrocampo di Villar, da aggiungere alle assenze degli infortunati Veretout e Cristante, renderà la presenza di Amadou fondamentale contro il Sassuolo, mentre in attacco confermato Borja Mayoral.

(La Repubblica)