Micki c'è la lesione: starà fuori un mese

Era stata l'unica notizia negativa della serata di giovedì sera, in cui la Roma aveva imposto allo Shakhtar Donetsk un pesante e netto 3-0 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Mkhitaryan si era infortunato e aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Uno dei migliori giocatori dello scacchiera di Fonseca, che nella giornata di ieri si è sottoposto ad esami approfonditi che hanno riscontrato una lesione. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno, fanno sapere dalla società, ma solitamente i tempi di recupero per questo tipo di infortuni si aggirano intorno al mese.

(Il Messaggero)