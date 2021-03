Mayoral: “Gara dura, felicità doppia”

Sta diventando l’uomo dell’Europa League, Borja Mayoral. Con la doppietta di ieri sera a Kiev, l’attaccante spagnolo è salito a quota 7 reti nella competizione, 13 in stagione. Una grande prestazione, che creerà qualche imbarazzo a Fonseca nella scelta del centravanti titolare domenica sera contro il Napoli. “Decide il capo – la risposta dell’attaccante – Sono contento per la doppietta, è stata una partita molto dura, abbiamo sofferto ma siamo felici di aver passato il turno“. Per caratteristiche, la Roma sembra trovarsi meglio in Europa: “Lo Shakhtar fa possesso palla per tutto il tempo e noi dovevamo essere bravi nella difensiva, ma il calcio italiano è diverso: abbiamo sbagliato le partite contro Bologna e Parma, ma ora dobbiamo continuare con questo atteggiamento e rimaniamo concentrati sulla partita contro il Napoli“.

(corsera)